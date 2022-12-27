لافروف: تصريحات مسؤولي البنتاغون تمثّل تهديداً بتصفية بوتين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تصريحات مسوؤلين أميركيين في البنتاغون بشأن توجيه "ضربة قطع الرأس" إلى الكرملين، تمثّل تهديدا بالتصفية الجسدية للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لافروف لوكالة "تاس" الروسية "واشنطن ذهبت أبعد من الجميع. هناك بعض المسؤولين في البنتاغون هدّدوا بتوجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين. في الواقع، نحن نتحدث عن تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية".

وحذّر لافروف من أنّ "رعاية مثل هذه الأفكار تتطلّب التفكير مليا في عواقبها المحتملة".

وتابع الوزير الروسي "يبدو أنهم (الغرب) تخلوا تماماً عن اللباقة. فمن الواضح أن ليز تراس (رئيسة وزراء بريطانيا السابقة) أعلنت خلال المناظرة التي سبقت الانتخابات (في بريطانيا) أنها مستعدة تماماً لإصدار أمر بتوجيه ضربة نووية".

وفي سياق متصل، صرح لافروف بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطرة للغاية.