اقتصاد

وزارة المالية تصدر التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف

author_image سوار أحمد
العراق وزارة المالية تنظيم الامور المالية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 27 كانون الاول 2022، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة.

وجاء في البيان، "استنادا للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب احكام المادة (13 - اولا) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 المعدل، ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023".

وأضاف "وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023.

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