وزارة المالية تصدر التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 27 كانون الاول 2022، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة.

وجاء في البيان، "استنادا للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب احكام المادة (13 - اولا) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 المعدل، ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023".

وأضاف "وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023.