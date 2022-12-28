السوداني يوجّه الأجهزة الأمنية بملاحقة الماركات التجارية المزيّفة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأربعاء، الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة المحال التجارية التي تحمل اسم ماركات تجارية عالمية دون تراخيص.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، إن السوداني "وجّه الأجهزة الأمنية المختصّة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات، أفادت بفتح محال تجارية بالعاصمة بغداد، تحمل اسم ماركات تجارية عالمية من دون تراخيص قانونية".

وأضاف رسول في بيانٍ تابعته كوردستان 24، "في ضوء التوجيهات تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من حالة وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".

وأغلقت السلطات العراقية مقهى في منطقة المنصور، وأزالت عن واجهته الخارجية شعار ماركة "ستاربكس" العالمية، وذلك بعد إصدار رئيس الحكومة بيان الملاحقة.

وأهابت الجهات الحكومية جميع المستثمرين المحليين بضرورة "استحصال الموافقات الأصولية، من أصحاب العلامات والماركات العالمية".

كما دعت إلى تطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية، معتبرةً أن "التعدّي على هذه الحقوق يعد خرقاً للقانون، وجريمة تسيء إلى بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية".

مؤكّداً أن ذلك "يسيء أيضاً إلى سمعة العراق وقدرته على جذب كُبريات الشركات والمؤسسات ذات العلامات والماركات المسجلة عالميا".