خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير وكرين لداعش في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير وكرين لداعش في ديالى بضربات لطيران القوة الجوية.

وقالت الخلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "بعد أن أقسم رجال العراق الأبي بأخذ ثأر الشهداء من العناصر الإرهابية المنهزمة تواصل قطعاتنا الأمنية ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر ومتواصل من قيادة العمليات المشتركة وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف التابعة للقيادة تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية".

وأضافت أن "صقور الجو استهدفوا الوكرين بواسطة طائرات إف 16 التابعة لقيادة القوة الجوية وتمكنوا من تدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".

وأكدت أن "قطعاتنا الأمنية ستواصل عملها البطولي في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض المقدسات والحضارات عراق القيم والبطولات".