نائب محافظ نينوى: الحكومة الاتحادية غير جدية في تطبيق اتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- ‌قال نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني، مساء الأربعاء، إن الحكومة العراقية غير جدية في تنفيذ اتفاقية سنجار، مؤكداً أن حزب العمال الكوردستاني يقف عائقاً أمام عودة النازحين إلى سنجار.

وأضاف سيروان روزبياني في مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن "رئيس الجمهورية زار مدينة الموصل برفقة عددٍ من الوزراء العراقيين"، مشيراً إلى أنه "تعهد بتنفيذ اتفاقية سنجار وعودة النازحين إلى مناطقهم".

وأوضح أن "أكثر مكون تأثر بهجوم داعش على الموصل هم الإيزيديون، لذا فإن عدداً كبيراً منهم يعيشون داخل المخيمات منذ سنواتٍ عديدة"، مؤكداً "أننا طالبنا من رئيس الجمهورية حل قضية سنجار وإعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية".

وأكد أن "الحكومة العراقية السابقة تعهدت مراراً بتنفيذ اتفاقية سنجار وإعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وتطبيع الأوضاع في المدينة، لكن ذلك لم يطبق".

وشدد على أن "سنجار محتلة الآن من قبل قواتٍ غير عراقية، ويوجد على القضاء صراعٌ إقليمي ودولي".

وتابع "إما أن الحكومة الاتحادية غير جدية في تنفيذ اتفاقية سنجار، أو أنها ضعيفة وغير قادرة على حل هذا الملف".

وأشار إلى أن "عودة أهالي سنجار إلى مناطقهم في الوقت الراهن غير آمنة، بسبب وجود حزب العمال الكوردستاني في المدينة، وقصفها المتكرر من قبل تركيا".

وبشأن توفر الاستقرار في سهل نينوى أكد نائب المحافظ أن "تنظيم داعش لديه تحركاتٌ مشبوهة يومية في جنوب الموصل، ولم يتم القضاء عليه بشكلٍ جذري".