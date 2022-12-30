سیاسة

الهجرة : 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المحافظات الوسطى والجنوبية

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة النازحين العودة

  أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن تسجيل موظفي فروعها 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية.

وذكر بيان للوزارة، أن "(879) أسرة نازحة في محافظات الفرات الأوسط و(432) أسرة نازحة في المحافظات الجنوبية، إضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى (235) أسرة نازحة"، لافتاً الى أن "هذه الأسرة راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظات ( بغداد، واسط، ديالى، كربلاء المقدسة، الديوانية، البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى ) .

وبينت الوزارة أن "اقبال الأسر للتسجيل جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف