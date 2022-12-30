الهجرة : 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المحافظات الوسطى والجنوبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن تسجيل موظفي فروعها 1546 أسرة نازحة ترغب بالاندماج في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية.

وذكر بيان للوزارة، أن "(879) أسرة نازحة في محافظات الفرات الأوسط و(432) أسرة نازحة في المحافظات الجنوبية، إضافة الى تسجيل المحافظات الوسطى (235) أسرة نازحة"، لافتاً الى أن "هذه الأسرة راغبة بالاندماج والاستقرار في محافظات ( بغداد، واسط، ديالى، كربلاء المقدسة، الديوانية، البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى ) .

وبينت الوزارة أن "اقبال الأسر للتسجيل جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية".