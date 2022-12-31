نادي النصر: الرياضي الاعظم عالمياً يوقع رسمياً للعالمي

أربيل (كوردستان24)- أعلن نادي النصر السعودي يوم الجمعة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025، وكتب النادي في تغريدة على صفحته الرسمية "الرياضي الاعظم عالمياً يوقع رسمياً للعالمي"، مع وسم #رونالدو_نصراوي".

وقال نادي النصر السعودي " وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، سيمتد العقد حتى 2025"، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي".

وأضاف النادي السعودي "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد"، وذلك من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة".

وأكد مصدر مقرب من النادي "إن أفضل لاعب في العالم خمسة مرات وقع رسمياً مع النصر لسنتين ونصف السنة"، مضيفاً "أن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 200 مليون يورو، وأن اللاعب الذي قاد بلاده الى لقب كأس أوروبا 2016 سيصل الرياض الاسبوع المقبل".

ويتجه رونالدو، المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى الدوري السعودي، بعد مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وكان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة لرونالدو من كل الجوانب، رغم أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفا في 5 نسخ مختلفة.

لكن الباقي لم يكن كافيا، لأنه قدم عرضا ضعيفا أمام أوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية، وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسح على سويسرا (6-1) في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني من مباراة ربع النهائي ضد المغرب (صفر-1) من دون أن يقدم شيئا يذكر.