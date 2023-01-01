سياحة أربيل: انتهت احتفالات رأس السنة من دون حدوث أية مشاكل

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مديرية السياحة في أربيل بإقليم كوردستان، أن جميع فعاليات واحتفالات رأس السنة التي شهدتها المدينة "انتهت دون حدوث أية مشاكل".

وقال مسؤول الإعلام في مديرية السياحة، ناريمان فاضل، اليوم الأحد، إن أربيل "لم تواجه أية مشاكل في استقبال السائحين هذا العام".

ولفت فاضل في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أنهم "لم يتوقّعوا هذا العدد الكبير من السياح الذين دخلوا أربيل"، مؤكّداً أن ذلك" تجاوز توقعاتهم".

وأضاف "نُفِّذت خطط محافظة أربيل والمديرية العامة للسياحة بشكلٍ جيدٍ جداً وناجح، فيما يتعلّق بالأمن وتقديم الخدمات للسياح الذين لاقوا ترحيباً كبيراً".

وتابع "مديرية سياحة أربيل لم تواجه أية مشاكل في الترحيب بالسياح هذا العام، وأن المدينة قادرة على استيعاب 45 ألف سائح في يومٍ واحد".

في غضون ذلك، نوّه مسؤول الإعلام في مديرية السياحة، إلى أنهم زوّدوا السياح بأرقام خطوط الهاتف الساخنة "للاتصال بفرق السياحة في حال مواجهتهم أية مشاكل أو عقبات".

وأكّد أن جميع احتفالات رأس السنة الميلادية التي شارك فيها مواطنو إقليم كوردستان والسياح القادمين من مختلف المناطق العراقية "انتهت من دون حدوث أية مشاكل".