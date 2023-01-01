ریاضة

مارتينيز يقتني كلباً شرساً لحراسة ميداليته الذهبية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- قرر حارس مرمى المنتخب الارجنتيني إيمليانو مارتينيز إقتناء كلب خاص لحراسة ميداليته الذهبية التي حصل عليها بعد الفوز ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "إن مارتينيز قرر إقتناء كلب حراسة مرعب من نوع المالينو البلجيكي لحراسة ميداليته الثمينة في منزله بانجلترا".

ويقول المختصون إن هذا النوع من الكلاب قوي وسريع وشرس ومخلص، وستكون مهمته في هذه الحالة حراسة منزل حارس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز في ويست ميدلاندز، حيث يعيش مع زوجته أماندا وابنه سانتي وابنته أفا.

وقالت الشركة التي توفر هذا النوع من الكلاب في بريطانيا، إن سعر الكلب الواحد من هذا النوع، يبلغ 24 ألف دولار، حيث يعتبر كلب المالينو البلجيكي الأمثل للحراسة، ويستخدمه العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم، كما يستخدم في قوات المارينز الأميركية.

وذكر متحدث باسم الشركة أن هذه الكلاب "يضعها الجيش والشرطة في المرتبة الأولى حول العالم"، مضيفاً "أن القوات البحرية الامريكية استخدمت كلاب المالينو في العملية للقبض على أسامة بن لادن. هذه السلالة رياضية للغاية ورشيقة ولديها قدرة استثنائية على ملاحقة (الهدف) مهما كان، مما يجعلها مرشحة لأية مهام في العمل".

ويذكر أن مارتينيز حقق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد أداء بطولي شخصي، ساهم خلاله بالتتويج في مونديال قطر قبل أسابيع.

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