محافظ أربيل: نحو 60 ألف سائح زاروا أربيل في ليلة رأس السنة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن نحو 60 ألف سائحاً من مدنٍ في وسط العراق وجنوبه، زاروا المدينة خلال احتفالات رأس السنة أمس السبت.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، إن أعداد السائحين الذين قدموا إلى العاصمة أربيل "ستزداد في حال أحصينا جميع السياح الداخلين المدينة من جميع المعابر الحدودية".

وكانت مديرية السياحة في أربيل، أكدت اليوم الأحد، أن جميع فعاليات واحتفالات رأس السنة التي شهدتها المدينة "انتهت دون حدوث أية مشاكل".

وقال مسؤول الإعلام في مديرية السياحة، ناريمان فاضل، في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أنهم "لم يتوقّعوا هذا العدد الكبير من السياح الذين دخلوا أربيل"، مؤكّداً أن ذلك" تجاوز توقعاتهم".

وأضاف "نُفِّذت خطط محافظة أربيل والمديرية العامة للسياحة بشكلٍ جيدٍ جداً وناجح، فيما يتعلّق بالأمن وتقديم الخدمات للسياح الذين لاقوا ترحيباً كبيراً".

وتابع "مديرية سياحة أربيل لم تواجه أية مشاكل في الترحيب بالسياح هذا العام، وأن المدينة قادرة على استيعاب 45 ألف سائح في يومٍ واحد".

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الشرطة في أربيل، هوكر عزيز، "بالتنسيق مع قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب، نجحنا في تنفيذ الخطة الأمنية المقررة لتأمين احتفالات رأس السنة"، مؤكّداً على "عدم حدوث أية مشاكل".

في غضون ذلك، قالت المديرية العامة لصحة أربيل إن فرقها الطبية وعددها 10 فرق، "استقبلت نحو 30 حالة تعرّضوا لإصابات مختلفة، تم معالجتهم بشكلٍ فوري".