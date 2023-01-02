سیاسة

14 قتيلا في هجوم مسلح استهدف سجناً بالمكسيك

author_image مظفر مزوري
العالم المكسيك سجن قتلى جرحى هجوم مسلح

أربيل (كوردستان24)- قُتل 14 شخصًا على الأقلّ، بينهم عشرة حرّاس، في هجوم مسلّح استهدف سجنًا في سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتّحدة، وفرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 سجينًا، حسبما أفادت السلطات المحلّية الأحد.

وقال مكتب المدّعي العام بولاية تشيهواهوا في بيان إنّ الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص.

وقد نُفّذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلّحون في عربات مصفّحة وفتحوا النار على الحرّاس.

في الوقت نفسه، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد.

واستنادًا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.

وأضافت النيابة أن الشرطة اعتقلت أربعة أفراد بمساعدة الجيش، من دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.

يضمّ السجن في هذه المدينة المكسيكيّة الشماليّة أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عامًا.

المصدر: AFP

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