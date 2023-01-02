سیاسة

انتحار صرّاف عملات في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان انتحار تاجر العملات اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أنهى تاجر في سوق العملات في أربيل حياته في منزله اليوم الأثنين، بسبب انخفاض قيمة العملة الإيرانية.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن الرجل الذي انتحر ويدعى مصطفى بولي، كان لديه مكتب لصرف العملات، وكان يتاجر بالعملات وخصوصا التومان الإيراني، الذي اشترى أبناؤه مبلغا كبيرا من العملة الإيرانية في الماضي، والتي انخفضت قيمتها بشكل كبير.

وأضاف المصدر، انه وحتى الآن لم يُعرف السبب الحقيقي وراء حالة انتحار هذا التاجر.

وأكد أن "الشخص المنتحر يعمل في سوق العملات في أربيل منذ سنوات طويلة، وكان شخصا معروفا ومحترما من قبل المتعاملين في سوق العملات في أربيل".

ووفقا لمراسل كوردستان 24، فإن مصطفى بولي قتل نفسه في منزله اليوم.

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