672 مليون دولار حجم صادرات كوردستان في 2022

أربيل (كوردستان24)- زاد حجم صادرات إقليم كوردستان في 2022 مقارنة بعام 2021، وبلغ 672 مليون دولار حسب ما ذكرته دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان على لسان مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل "إن حجم الصادرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ارتفع إلى 672 مليون دولار و 767 ألف دولار، فيما وصل حجم الواردات الى 15 مليار و 403 ملايين دولار".

وأوضح مدير عام التجارة "في عام 2022 أصدرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان 5204 رخصة استيراد و 168 رخصة تصدير لسلع زراعية وصناعية مختلفة، ومن البضائع المستوردة والمتكررة سنويا استيراد السيارات، ففي العام الماضي تم استيراد 105126 سيارة إلى إقليم كوردستان".

وأضاف "اما السلع الرئيسية التي صدّرها إقليم كوردستان عام 2022 فهي المعادن، الرمان، معجون الطماطم، الطحين، الطماطم، المعاجين المختلفة، الدجاج، قطع غيار المركبات المعطلة".

وكانت مراقبة التجارة الداخلية من مهام إدارة الرقابة التجارية في مسألة التبادل التجاري، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة ماردين أبو بكر "إن 448 ألف كيلوغرام من البضائع منتهية الصلاحية بقيمة 329 مليون 322 ألف دينار تم إتلافها عام 2022 لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين".

ومن الجدير بالذكر أن إحدى الإستراتيجيات الاقتصادية لتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان كانت زيادة الصادرات وفتح المجالات التجارية، ولتحقيق هذا الهدف بشكل اكبر سيستمر الاهتمام الحكومي بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.