سقوط عشرات القتلى من الجنود الروس إثر هجوم بصواريخ أوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، إن 63 جنديا لقوا حتفهم في انفجار "أربعة صواريخ" أطلقتها أنظمة "هيمارس"، وهو سلاح سلمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية.

وتعد هذه أعلى حصيلة بشرية في هجوم واحد، تعترف بها موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. هذا، ولم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلا ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجوم واحد.

وذكر الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف أن "أربعة صواريخ" استهدفت "مركز انتشار موقت" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقعة شرقي منطقة دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، بدون أن يحدد تاريخ القصف.

كما أكدت الوزارة أنها أسقطت صاروخين من أصل الأربعة التي أطلقت على هذا الهدف في ماكيفكا.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على مدينة ماكيفكا ليل السبت الأحد، أي ليلة رأس السنة الجديدة، اُستهدف خلاله مبنى يضم جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخرا في روسيا.

وتحدث الجيش الأوكراني، من دون إعلان مسؤوليته عن الهجوم، عن حصيلة أكبر بكثير قد تصل إلى 400 قتيل من الجنود الروس.