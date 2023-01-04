في إحصائية عام 2022.. عدد سكان العراق يتجاوز 42 مليوناً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة في آخر إحصائيةٍ أجراها الجهاز المركزي للإحصاء عام 2022.

وقالت الوزارة في بيانٍ على موقعها الرسمي، إن "تقديرات عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادةٍ سنوية بلغت 2.5 بالمئة".

وأضافت "تشكّل نسبة الذكور 50.5 بالمئة، والإناث 49.5 بالمئة، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليون و310 آلاف و894 ولادة، بينما بلغ عدد الوفيات 263 ألفاً و469 متوفّي".

في غضون ذلك، أوضح البيان الذي أصدرته الوزارة، الأربعاء، أن نسبة السكان ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً "بلغت 40.5 بالمئة من المجموع الكلّي".

أما نسبة الأشخاص "الذين هم في سن العمل بعمر 15- 64 عاماً، بلغت 56.5 بالمئة، في حين كانت نسبة كبار السن من هم في عمر 65 عاماً وما فوق، بلغت 3.1 بالمئة من مجموع السكان".

وبحسب البيان، فإن محافظة بغداد "شكّلت أعلى نسبة من بين بقية المحافظات، بعد أن تجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، بنسبة 21.1 بالمئة من مجموع سكان البلاد".

بينما جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأخيرة "بنسبة 2.1 بالمئة، بعد أن بلغ عدد سكانها أكثر من 900 ألف نسمة".

ولفت البيان إلى أن "توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ 74.5 بالمئة، وعلى مستوى الذكور كان 72.5 بالمئة، وعند الإناث 76.6 بالمئة".

وأشار البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن "نسبة سكان الحضر بلغت 69.9 بالمئة، مقابل 30.1 بالمئة هي نسبة سكان الأرياف".

ولم يتطرق البيان ما إذا كانت إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء لسكان العراق، يشمل إقليم كوردستان أيضاً أم لا.