آزاد توفيق يدعو السوداني إلى الإسراع في الاعتراف بحلبجة "محافظةً عراقية"

أربيل (كوردستان 24)- دعا محافظ حلبجة آزاد توفيق، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الإسراع في الاعتراف بحلبجة "محافظةً عراقية".

وقال آزاد توفيق في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن "القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية لإيصال الخدمات إلى محافظتنا، واعتبار حلبجة واحدةٍ من المحافظات العراقية يُسعدنا".

وأضاف أن "المشاريع المتنفذة في حلبجة، تم تمويلها من قِبل حكومة إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية ولحد هذه اللحظة لم تقدم للمحافظة شيئاً يُذكر".

وأكد أن "حلبجة لحد هذه اللحظة ليست مشمولة ضمن المحافظات العراقية المعترف بها من جانب الحكومة الاتحادية، ولم يتم تصنيفها المحافظة العراقية الـ 19".

ولفت إلى أنه "وجه شكره إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن التزام حكومته بالاعتراف بحلبجة كمحافظةٍ عراقية".

وأوضح أن "ملف تحويل حلبجة إلى محافظة ذهب إلى مجلس الوزراء العراقي في العام 2015 في عهد نوري المالكي"، مضيفاً "لكن القرار وقتها لم يُنفذ".

وتابع "من حق أهالي حلبجة أن لا يثقوا بالتعهدات"، معبّراً عن أمله "بأن يتمكن السوداني من تنفيذ قرار الاعتراف بالمحافظة، ويزف إليهم البشرى في يوم الـ16 من آذار (ذكرى قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي)".