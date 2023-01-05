وزارة البلديات والسياحة: تم تنفيذ 75 مشروعا خدميا خلال العام الماضي في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم الخميس، عن تنفيذ 75 مشروعا العام الماضي (2022) في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة ان المشاريع تم تنفيذها بتكلفة مالية بلغت أكثر من ستة مليارات و400 مليون دينار أنفقت على المشاريع.

وأشارت الى انه تم تنفيذ مشاريع في الصرف الصحي وقطاعات البلدية والمياه والكهرباء، مشيرة الى ان التنفيذ كان على نفقة وزارة البلديات وإيرادات السياحة.

وبحسب البيان، تم تنفيذ 44 مشروعا بقيمة أربعة مليارات و717 مليونا و226.600 دينار في القطاع البلدي، منها 27 مشروعا بمليار و585 مليونا و271.365 دينارا في قطاع الماء والصرف الصحي.

وأضافت أنه تم تنفيذ أربعة مشاريع بقيمة 116 مليونا و841 ألفا و500 دينار في قطاع السياحة.