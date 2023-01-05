الهجرة العراقية تعلن عودة أكثر من 600 نازح إلى نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية، عن عودة أكثر من 600 نازحٍ "بشكلٍ طوعي" إلى مناطقهم في محافظة نينوى.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجّرين، إيفان فائق جابرو، الخميس، إن "633 نازحاً عادوا من ناحية زمار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قرية برزان بشكلٍ طوعي بمحافظة نينوى".

وأضافت في بيانٍ لها، أن "عمليات العودة تمّت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والمنظمات الدولية".

في غضون ذلك، أشارت جابرو إلى وجود "تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM، لشمول الأسر العائدة بمبالغ مالية وبناء الدور السكنية المهدمة في القرية".

كما أكّدت وزيرة الهجرة والمهجّرين إلى شمول العائدين "بمشاريع مدرّة للدخل وتوفير فرص عمل واسعة لغرض تأمين العيش الكريم لهم".

ولفتت إلى أن "الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".

وكانت جابرو أعلنت إطلاق منحة مالية جديدة مقدارها مليون ونصف المليون دينار، لكل أسرة عائدة إلى مناطق سكناها الأصلية.

جاء ذلك، بعد جهودٍ اعتبرتها "جابرو" أنها بُذِلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها، بعد عودتها من مخيمات النزوح.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة "ستشهد إطلاق منح مالية جديدة لشمول بقية العوائل، بعد توفر الأموال الكافية لذلك".