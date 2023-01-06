رئيس الجمهورية بذكرى تأسيس الجيش: صنع ملاحم البطولة والنصر العظيم على الإرهاب

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، الجيش العراقي في ذكرى تاسيسه الثانية بعد المئة، مؤكداً، أن الجيش صنع ملاحم البطولة والنصر العظيم على الإرهاب.

وقال رشيد في بيان، انه "في الذكرى السنوية المئة واثنتين لتأسيس الجيش العراقي الباسل نتقدم بأحر التهاني إلى قادة وآمري وجنود الجيش الذين أسهموا إلى جنب تشكيلات قواتنا المسلحة الأخرى في صنع ملاحم البطولة والنصر العظيم على الإرهاب".

وأضاف، أن "تضحيات الجيش وسائر القوات المسلحة، من الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، هي المشاعل التي أنارت الطريق وصانت الكرامة الوطنية ورفعت رؤوس العراقيين عالياً"، مشيرا إلى أن "هذه التضحيات العظيمة تظل حية في وجدان الشعب العراقي وهو يحتفل اليوم بذكرى تأسيس جيشه البطل".

وأكد "الحرص على إرساء قيم المهنية العسكرية وترسيخ المبادئ الاحترافية لجيش عراقي باسل ولاؤه للشعب وتضحياته من أجل الوطن".

واختتم رئيس الجمهورية بيانه بالقول: "الرحمة الواسعة لشهداء العراق، وكل عام وجيشنا وقواتنا المسلحة حماة أشداء للوطن والشعب".

وتأسس الجيش العراقي قبل 96 عاما وتشكلت أولى وحداته في فترة الانتداب البريطانية وبدأ يتنامى تدريجيا ليصل إلى ذروته من حيث العدد في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بعدما وصل عدد أفراده تقريبا إلى مليون جندي بمختلف الصنوف العسكرية.

وخاض الجيش حربا امتدت لثماني سنوات مع إيران وبعدها بعامين غزا الكويت قبل أن يصدر قرار بحله في أعقاب سقوط النظام السابق عام 2003. ومنذ عام 2003 أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليار دولار على تدريب ورفع كفاءة الجيش العراقي.