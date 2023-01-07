انتخاب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي

أربيل (كوردستان24)- نجح النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب بعد 15 جولة تصويت.

وكان مكارثي قد فشل يوم الجمعة في جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ما أثار على الفور توترات قوية داخل القاعة.

ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب، والذين يُعرقلون انتخابه.

وتسود الكابيتول، الذي اجتاحه أنصار لترامب قبل عامين، فوضى من نوع آخر، ويسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريين.

وللمرة الأولى يوم الجمعة، بدا أن مكارثي، الأوفر حظا للفوز بالمنصب خلفا لنانسي بيلوسي، قد حقق تقدما في ترشحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.