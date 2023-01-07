رئيس "فيفا" يشيد بافتتاح بطولة خليجي25

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بافتتاح بطولة خليجي25 لكرة القدم والتي تحتضنها مدينة البصرة العراقية.

وانطلقت منافسات اليوم الأول، أمس الجمعة، بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، انتهت بتعادلٍ سلبي بين العراق وعُمان، والأخرى بهدفين دون رد للسعودية على حساب اليمن.

بينما ستشهد منافسات اليوم الثاني مواجهتين أخريين ضمن المجموعة الثانية التي تضمُّ منتخبات البحرين، الكويت، قطر، والإمارات.

واعتبر إنفانتينو أن افتتاح بطولة خليجي 25 لكرة القدم في البصرة "يعد بمنزلة يوم مهم للعراق والعراقيين وكل من له علاقة بكرة القدم"، وفق وكالة (واع) الرسمية.

وأعرب رئيس (فيفا) عن سعادته لمشاهدة حفل الافتتاح "الرائع الذي قدمه العراق والذي ينمُّ عن تنظيم رائع وقدرات على إدارة هكذا بطولات مستقبلاً".

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد أن سبق له أن استضاف النسخة الخامسة عام 1979 في العاصمة بغداد،وتوّج بلقبها آنذاك.

وكان في استقبال إنفانتينو لدى وصوله إلى ملعب البصرة الدولي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع.

إلى ذلك، وجّه رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"،التهنئة للعراق والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لكرة القدم (AGCFF) على "الترحيب الحار وعلى كل جهودهم التنظيمية ".

وقال "أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم التنافسية قد عادت أخيراً إلى العراق، لأنه بلد حقيقي محب لكرة القدم وأكثر من ذلك في مثل هذه البطولة المرموقة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع الحظر المفروض لسنوات على استضافة العراق للفعاليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

وأضاف إنفانتينو، "كرة القدم سعادة، لأنها تعطي الأمل لكثير من الناس، وفي هذه الحالة، لبلد بأكمله. والدليل على ذلك امتلاء الملعب والأجواء الرائعة في البصرة ".

وتعود فكرة كأس الخليج في الأساس إلى الأمير السعودي خالد الفيصل الذي طرحها عام 1968، وتبنتها البحرين التي استضافت البطولة في نسختها الأولى عام 1970.

وشاركت في النسخة الأولى للبطولة، 4 فرق هي: البحرين والسعودية والكويت وقطر، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى بطولة رسمية استمرت حتى الآن.