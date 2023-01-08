استمرار تساقط الأمطار وموجة ثلوج في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- توقعت الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، استمرار تساقط الأمطار في معظم مناطق الإقليم، مشيرا الى ان موجة ثلوج تغطي المناطق الجبلية في كوردستان.

وقالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، ان حالة الطقس ستبقى غائمة مع تساقط للأمطار وتشكل الضباب في بعض المناطق.

وأضافت المديرية ان موجة ثلوج تغطي معظم المناطق الجبلية في إقليم كوردستان حتى وقت متأخر من الليل، وذلك نتيجة برودة الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وبشأن طقس يوم غد الأثنين، أشارت الأنواء الجوية إلى أن حالة الطقس ستتحول الى شبه غائمة، مع احتمال هطول أمطار في محافظتي أربيل ودهوك الحدوديتين، مع تساقط الثلوج على بعض المناطق الجبلية، وارتفاع حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، وسينتهي تأثير هذه الموجة مساء الاثنين.