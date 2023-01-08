سیاسة

وزارة التخطيط العراقية: نسبة الفقر في البلاد بلغت أكثر من 25 بالمئة خلال عام 2022

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التخطيط العراق نسبة الفقر

أربیل ( كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة التخطيط العراقية  أن نسبة الفقر في البلاد بلغت أكثرمن  25 بالمئة، فيما أكدت الإعداد لاستراتيجية لدعم الفئات الفقيرة وتحسين متطلبات العيش في مجالات الصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الزهرة الهندواي، المتحدث باسم وزارة التخطيط قوله، إن نسبة الفقر في العراق بلغت 25 بالمئة من إجمالي السكان في العام 2022، لافتا إلى أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 20 بالمئة.

وأضاف أن ارتفاع نسبة الفقر يعود إلى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع، مشيرا إلى أن هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق.

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