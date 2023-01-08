مسرور بارزاني يصدر قراراً بتعيين موظفين متعاقدين في وزارة العمل

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً بتعيين الشبان ممن بلغوا سن الـ 18 عاماً، بصفة موظفين متعاقدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، "استمراراً لجهود السيدة كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للشباب في دور الأيتام، قرر رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني توظيف الفتيان الذين بلغوا سن 18 في السنوات الثلاث الماضية على أساس عقد على موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "ستُدفع رواتبهم وفقاً للتعليمات المالية رقم 10 لعام 2019".

ونوّهت الوزارة إلى أن الفتيان الذين سيوظّفون "يجب ألا يتقاضوا أي راتب آخر من أية مؤسسة حكومية أخرى"، مؤكّدةً أن "التثبيت سيستمر".