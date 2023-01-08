اقتصاد

مسرور بارزاني يصدر قراراً بتعيين موظفين متعاقدين في وزارة العمل

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً بتعيين الشبان ممن بلغوا سن الـ 18 عاماً، بصفة موظفين متعاقدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، "استمراراً لجهود السيدة كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للشباب في دور الأيتام، قرر رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني توظيف الفتيان الذين بلغوا سن 18 في السنوات الثلاث الماضية على أساس عقد على موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "ستُدفع رواتبهم وفقاً للتعليمات المالية رقم 10 لعام 2019".

ونوّهت الوزارة إلى أن الفتيان الذين سيوظّفون "يجب ألا يتقاضوا أي راتب آخر من أية مؤسسة حكومية أخرى"، مؤكّدةً أن "التثبيت سيستمر".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف