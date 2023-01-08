وفد برلماني ألماني رفيع يزور تايوان

أربيل (كوردستان 24)- كشف وفد برلماني رفيع المستوى من ألمانيا عن توجهه إلى تايوان الأحد، تمهيداً لزيارة وزارية مرتقبة في فترة لاحقة من السنة، في خطوة من شأنها أن تؤجّج التوترات مع الصين.

ونشر يوهانيس فوغل من الحزب الديموقراطي الحرّ (اف دي بي) المشارك في الإئتلاف الحكومي صورة على "تويتر" له ولزميلته في الحزب ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان مع تعليق "في الطائرة إلى تايوان".

وتأتي هذه الزيارة كبادرة "تضامن" مع تايوان التي تتمتّع بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، على ما كشفت شتراك-تسيمرمان رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية لوكالة فرانس برس الخميس.

ومن المرتقب أن يعقب ذلك زيارة لوزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينغر من الحزب الديموقراطي الحرّ في الربيع، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس.

وستكون الزيارة الأولى لعضو في الحكومة الألمانية منذ 26 عاماً.

ويتوقع أن يجتمع الوفد بممثّلين من الحكومة التايوانية والمعارضة، فضلاً عن أعضاء في منظمات حقوق الإنسان ورواد أعمال وأفراد من الجيش، وفق ما قالت شتراك-تسيمرمان قبيل الرحلة.

ولا شكّ في أن هذا الانفتاح الألماني على تايوان سيثير سخط بكين.

فقد أكّد الرئيس شي جين بينغ، وهو أقوى الزعماء الصينيين في هذا الجيل، على أن ما يسمّيه "إعادة التوحيد" مع تايوان لن يكون مسألة تسلّم إلى الأجيال المقبلة.

وقد شهد العام الماضي اشتداداً للتوتّرات في المنطقة إثر تعزيز بكين ضغوطها العسكرية وإطلاقها أوسع مناورات حربية خلال عقود في ردّ على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في آب أغسطس.

وتعترض الصين على أيّ تبادلات رسمية مع تايوان وردّت بغضب متنام على سلسلة من الزيارات لمسؤولين غربيين إلى الجزيرة.

وفي آب أغسطس أيضاً، عزّز سلاح الجو الألماني انتشاره في منطقة المحيط الهندي-الهادئ مع نشر 13 طائرة عسكرية، بعد سنة من إرساله فرقاطة إلى المنطقة، وذلك للمرّة الأولى في عقدين من الزمن.