الأطلسي "يتوقع" انضمام السويد وفنلندا إليه في 2023 دون "ضمانات"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الأحد، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتباراً من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.

وقال ينس ستولتنبرغ في حديث لوكالة فرانس برس، "أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري (اللذين) لم يصادقا على الاتفاقية بعد".

وتعرقل المجر وخصوصاً تركيا منذ أيار مايو انضمام البلدين إلى الناتو.

وأضاف "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في تموز يوليو الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وأيضاً مثلاً مكافحة الارهاب".

وتابع "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".

في وقت سابق من اليوم استهجن رئيس الوزراء السويدي بعض مطالب تركيا.

في كانون الأول ديسمبر رفضت المحكمة العليا السويدية تسليم الصحافي بولند كينيش كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحافي حول الدفاع والأمن أن لأنقرة "مطالب لا يمكننا ولا نريد تقديمها".

وأشار الأمين العام للأطلسي إلى سرعة عملية انضمام البلدين.

وقال ستولتنبرغ "بالتأكيد أتمنى أن تتم في أسرع وقت ممكن. لكن في كل الأثناء إنها عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام إلى الأطلسي".

وأوضح "أني مقتنع أن هذا سيحصل لكنني لن اتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام".