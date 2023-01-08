سجن التاجي يجهز وزارة التربية بآلاف الرحلات المدرسية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة العدل العراقية اليوم الأحد إن نزلاء سجن التاجي في بغداد صنعوا ثلاثة آلاف رحلة مدرسية.

وأضافت وزارة العدل في بيان أنها بادرت بتجهيز وزارة التربية بأعداد من الرحلات المدرسية، التي تم إنتاجها في سجن التاجي المركزي.

وجاء في البيان "وتسلّمت مخازن التربية في بغداد، الرحلات المدرسية التي تم نقلها صباح اليوم من سجن التاجي، حيث نقلت الآليات أعداداً من الرحلات التي تم إنتاجها في أقسام الحدادة والنجارة وبأيدي نزلاء سجن التاجي".

وقال مدير سجن التاجي المركزي احمد جواد، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بتشغيل النزلاء بمهن تساعدهم على العمل بعد انتهاء محكومياتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فقد بادرنا بتشغيل النزلاء ضمن ورش الحدادة والنجارة ليتم إنتاج 3000 رحلة مدرسية بمواصفات ممتازة".

وأضاف أن "العمل مستمر لإنتاج المزيد منها، لسد النقص في المدارس ودعماً لقطاع التربية، إضافة إلى تنفيذ سياسة وزارة العدل بتشغيل النزلاء وفق قانون إدارة النزلاء والمودعين".