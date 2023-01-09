سياحة كوردستان: أكثر من 6 ملايين سائح زاروا الإقليم عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، عن زيارة أكثر من 6 ملايين سائح إلى مدن ومحافظات الإقليم خلال عام 2022.

ويعدُّ تطوير قطاع السياحة أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح والوجهات السياحية في الإقليم.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، الاثنين، "في عام 2022 ، زار كوردستان 6 ملايين و 168 ألف سائح، مقارنة بعام 2021 حيث زار 4 ملايين و 189 ألفاً و 569 سائحاً، بزيادة مليون و 978 ألفاً و 431 سائحاً عن العام الذي سبقه".

وبحسب بيان الهيئة، زار أربيل عام 2022، مليونين و 752 ألف سائح، بينما زار السليمانية مليونين و545 ألف و156 سائح، في حين بلغ عدد السياح الذين زاروا دهوك مليونين و340 ألف سائح.

وأشار البيان، إلى أن عدد السياح الزائرين إلى المحافظات ذاتها عام 2021، كان مليونين و51 ألف و550 سائح في أربيل، ومليون و501 ألف و881 سائح في السليمانية.

بينما زار محافظة دهوك في العام ذاته، 613 ألف و978 سائح، إضافةً إلى زيارة 22 ألف و160 سائحاً إلى إدارة كرميان المستقلة.

وقال مدير التسويق السياحي في الهيئة، سيروان توفيق، إن الاختلاف بين معدل عدد السياح المسجلين لدى المحافظات، يعود إلى أن "كل محافظة تسجّل فقط عدد السياح في محافظتها".

وأضاف "في حين أن هؤلاء السائحين قد يتوجهون إلى محافظةأخرى، لذا فإن معدل السياح هو عدد الوافدين إلى إقليم كوردستان والمحافظات".

في غضون ذلك، قالت هيئة السياحة إن عدد السياح الوافدين إلى إقليم كوردستان، خلال عام 2023، بلغت أكثر من 150 ألف سائح، توزّعوا على محافظات: أربيل 61 ألف- السليمانية 64 ألف ودهوك 55 ألف سائح.