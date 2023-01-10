اقتصاد

"مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطرعلى قيمة الدولار والازمة لن تنتهي" .

author_image Kurdistan24 اربیل
"مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطرعلى قيمة الدولار والازمة لن تنتهي" .
"مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطرعلى قيمة الدولار والازمة لن تنتهي" .
العراق العراق دولار الدينار العراقي البورصة كوردستان 24 كوردستان

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن عضو في اللجنة المالية البرلمانية العراقية أن مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطر على قيمة الدولار في البلد ، مشيرا أن هذه الازمة لن تنتهي قريبا .

وقال هيثم فهد عضو اللجنة المالية في البرلمان في تصريح صحفي لايوجد حل قريب لازمة إرتفاع سعر صرف الدولار وأن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص غير مجدية .

وأضاف فهد أن مافيات كبيرة تسيطر على قيمة الدولار في البلد لذلك طلبنا أن تكون عملية التعامل بعملية بيع الدولار شفافة ، مشيرا لحد الان تمت معاقبة وغلق أربعة مصارف مختصة ببيع الدولار كانت السبب وراء إرتفاع سعر الصرف ، وقد طلبنا بتأجيل غلق هذه المصارف لكن وبطلب من البنك الدولي تم تنفيذ قرار إغلاقها وأرتفعت أسعار صرف الدولار .

يذكر أنه ومنذ فترة يشهد سعر صرف الدولار إرتفاعا ملحوظا وكان يوم أمس 9 كانون الثاني 2023 شهد إرتفاعا أخرحيث بلع سعر  100 دولار أمريكي مقابل أكثر من 159 ألف دينار عراقي .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف