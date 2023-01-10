"مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطرعلى قيمة الدولار والازمة لن تنتهي" .

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن عضو في اللجنة المالية البرلمانية العراقية أن مجموعة من المافيات الكبيرة تسيطر على قيمة الدولار في البلد ، مشيرا أن هذه الازمة لن تنتهي قريبا .

وقال هيثم فهد عضو اللجنة المالية في البرلمان في تصريح صحفي لايوجد حل قريب لازمة إرتفاع سعر صرف الدولار وأن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص غير مجدية .

وأضاف فهد أن مافيات كبيرة تسيطر على قيمة الدولار في البلد لذلك طلبنا أن تكون عملية التعامل بعملية بيع الدولار شفافة ، مشيرا لحد الان تمت معاقبة وغلق أربعة مصارف مختصة ببيع الدولار كانت السبب وراء إرتفاع سعر الصرف ، وقد طلبنا بتأجيل غلق هذه المصارف لكن وبطلب من البنك الدولي تم تنفيذ قرار إغلاقها وأرتفعت أسعار صرف الدولار .

يذكر أنه ومنذ فترة يشهد سعر صرف الدولار إرتفاعا ملحوظا وكان يوم أمس 9 كانون الثاني 2023 شهد إرتفاعا أخرحيث بلع سعر 100 دولار أمريكي مقابل أكثر من 159 ألف دينار عراقي .