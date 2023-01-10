ارتفاع نمو قطاع السياحة في كوردستان خلال عام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان إحصائيات السياح لعام 2022 في محافظات إقليم كوردستان، مؤكدة حدوث نمو في قطاع السياحة بزيادة مليون و 978 ألفا و 431 سائحا عن العام الدي سبقه.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "إن إحياء قطاع السياحة وتطويره هو أحد أهداف التشكیلة التاسعة‌ لحكومة إقليم كوردستان، وعاما بعد آخر وبحسب أرقام ومعطيات التقدم وازدياد عدد الوجهات السياحية وعدد السياح في اقليم كوردستان، يلاحظ حدوث نمو في قطاع السياحة في الإقليم".

وأضاف البيان "في عام 2022 زار إقليم كوردستان 6 ملايين و 168 ألف سائح ، مقارنة بعام 2021 حيث زاره 4 ملايين و 189 ألفا و 569 سائحا، أي بزيادة مليون و 978 ألفا و 431 سائحا عن العام الدي سبقه".

وأشار البيان الى أنه كانت إحصائيات السياح لعام 2022 حسب محافظات إقليم كوردستان ومقارنة بالعام الماضي على النحو التالي:

محافظة أربيل: 2 مليون و 752 ألف سائح.

محافظة السليمانية: 2 مليون و 545 ألف و 156 سائح.

محافظة دهوك: 2 مليون و 340 ألف سائح.

وفي عام 2021 كانت الاحصائيات على النحو التالي:

محافظة أربيل: 2 مليون و 51 ألف و 550 سائح.

محافظة السليمانية: 1 مليون و 501 ألف و 881 سائح.

محافظة دهوك: 613 ألف و 978 سائح.

وقال مدير التسويق السياحي في هيئة السياحة الكوردستانية سيروان توفيق لموقع دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان " في عام 2022 زار إقليم كوردستان 6 ملايين و 168 ألف سائح مقابل 4 ملايين و 189 ألف و 431 سائح في عام 2021، مما يدل على أنه في عام 2022 كان هناك ارتفاع في عدد السياح بمقدار مليون 978 ألف 431 سائح".

وأشار سيروان توفيق إلى الاختلاف بين معدل عدد السياح المسجلين لدى المحافظات، وقال "إن كل محافظة تسجل فقط عدد السياح في محافظتها، في حين أن هؤلاء السائحين قد يتوجهون إلى محافظةأخرى، لذا فإن معدل السياح هو عدد الوافدون الى اقليم كوردستان والمحافظات".

ويتوافد السياح مع إقتراب حلول السنة الجديدة لكل عام الى مدن حكومة إقليم كوردستان للمشاركة في الاحتفالات التي تنظم بهذه المناسبة، وكانت إحصائيات السياح للعام الجديد 2023 كالتالي:

محافظة أربيل: 61 سائح.

محافظة السليمانية: 64 ألف سائح.

محافظة دهوك: 55 ألف سائح.