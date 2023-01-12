جوتيار عادل: مباحثات رئيس حكومة كوردستان في بغداد كانت إيجابية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، مساء الأربعاء، أن المباحثات التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بغداد مع القادة الاتحاديين كانت إيجابية وقيّمة.

وقال جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن "زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد تعد مؤشراً هاماً على جدية حكومة الإقليم في حل القضايا العالقة"، مؤكداً أنها "أتت للحفاظ على الأجواء الإيجابية الموجودة بين أربيل وبغداد".

وأكد أن "الزيارة كانت بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وللاطلاع عن كثب على سير العمل، وعما إذا كانت هناك مشكلة ليحلها بسرعة".

وأضاف أنه "تمت مناقشة عدة ملفات خلال الزيارة منها قانون الموازنة والمنافذ الحدودية وملف النفط"، مشيراً إلى أن "المباحثات كانت إيجابية مع وجود اختلاف وجهات النظر في بعض النقاط".

وأوضح عادل، أن "المباحثات التي أجراها مسرور بارزاني مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني حُسمت فيها بعض النقاط الهامة، وبعض النقاط الأخرى تحتاج إلى مزيدٍ من المناقشة".

وأشار إلى أن "هدفنا هو الوصول إلى اتفاق، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات، ونحن في منتصف الطريق، ونأمل أن تستمر هذه الأجواء الإيجابية".

ودعا عادل "إلى إقرار قانون المجلس الاتحادي والنفط والغاز"، مؤكداً "أننا جديون في حل المشاكل العالقة، ومستعدون لاستقبال السوداني في أربيل للحفاظ على الأجواء الإيجابية الموجودة بيننا".

وختم حديثه قائلاً "إننا نؤمن بأن إقليم كوردستان عامل مهم لحل القضايا العالقة".