صحة وبیئة

هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية هزة أرضية قضاء كلار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم "أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية في الساعة 1:49 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان "أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.6 درجة، وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

وأشارت الهيئة الى أن الهزة وقعت في مكان يبعد 27 كيلو مترا شمال غرب قضاء كلار، التابع لمحافظة السليمانية.

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