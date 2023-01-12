الإدارة الذاتية تسلّم امرأة وطفلين إلى دولة أمريكية شمالية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا يوم الأربعاء، تسليم امرأة وطفلين من المخيمات المحتجز فيها من يُتهم بصلاتهم مع عناصر تنظيم داعش، إلى دولة باربادوس الواقعة في المحيط الأطلسي ضمن قارة أمريكا الشمالية.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة، إن وفدا من دولة باربادوس زار شمال وشرق سوريا، برئاسة نائب رئيس الشؤون القنصلية في الدولة أندريه بادمور. أول أمس الاثنين.

وأضافت، إنه وبعد مباحثات بين الجانبين، تم " تسليم امرأة وطفلين من أسر مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة باربادوس".

وقبل أيام قالت وزارة الخارجية الاسبانية، ان "الحكومة أعادت امرأتين و13 قاصرًا إسبانيا من مخيمات النازحين السوريين".

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقت سابق، تسليم 515 شخصا من أطفال ونساء لعوائل تنظيم داعش، إلى 13 دولة في 2022.

وذكرت الدائرة أن الدول الأكثر سحبا لرعاياها، هي طاجيكستان 146، وروسيا الاتحادية 68، وفرنسا 109، وألمانيا 53 وهولندا 60.

ويتواجد في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، نحو 20 ألف شخص من 50 جنسية تقريبا من عوائل تنظيم داعش، وسط مطالبات متواصلة من الإدارة الذاتية من الدول لسحب رعاياها.