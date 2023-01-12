وزير الهجرة توجه بزيادة حصة مادة النفط الأبيض للنازحين

أربيل (كوردستان24)- وجهت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، بزيادة حصة مادة النفط الأبيض للنازحين.

وذكرت وزارة الهجرة، أن "وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وجهت فروع الوزارة في كافة المحافظات بالاستمرار في توزيع مادة النفط الأبيض بين مخيمات النازحين، وزيادة حصة تجهيز النازحين إلى 100 لتر بدلاً من 50 لتراً في الشهر".

وأضاف البيان: "حيث وزع فرع الوزارة في محافظة أربيل (40) ألف لتر من مادة النفط الأبيض بالتعاون مع شركة توزيع المنتوجات النفطية، إذ شملت نحو (400) أسرة نازحة في مخيم الخازر (شرقي الموصل) وبواقع 100 لتر لكل عائلة نازحة".

وتابع "تجهيز الوقود للأسر النازحة يأتي في سياق الدعم اللامحدود من قبل الوزارة لتلك الأسر ولتخفيف الأعباء عن النازحين مع برودة جو فصل الشتاء".