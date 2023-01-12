دلاور آشكيي: الالتزام ببنود الدستور كفيل بحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي دلاور آشكيي، اليوم الخميس، أن الالتزام بالدستور كفيل بحل الملفات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال دولار آشكيي في تصريح لكوردستان 24، "أكدنا خلال مباحثاتنا مع وفد البرلمان الأوروبي، أهمية استمرار دعم الأخير لقوات البيشمركة وتسليحها، للقضاء على الإرهاب في المنطقة"، لافتاً إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "أبدينا خلال الاجتماع استعداد حكومة إقليم كوردستان، لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور".

من جانبه أكد سفير العراق لدى الاتحاد الأوروبي أحمد برواري، اليوم الخميس، أن وفداً برلمانياً أوروبياً سيجري زيارة مهمة في القريب العاجل إلى إقليم كوردستان والعراق.

وقال أحمد برواري في تصريح لكوردستان 24، "بالتعاون مع ممثلية إقليم كوردستان في أوروبا، عقدنا اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً مع بعثة البرلمان الأوروبي لتعزيز العلاقات مع العراق".

وأضاف برواري "شرحنا خلال الاجتماع للوفد البرلماني الأوروبي عمل برنامج حكومة السوداني، وكذلك عبرنا عن شكرنا للاتحاد الأوروبي لمشاركته الفاعلة في الإشراف على الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق".

وأكد أن "الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني الأوروبي إلى إقليم كوردستان والعراق مهمة"، مبيناً أن "هدفها هو تقييم العملية السياسية في العراق، وتنظيم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إقليم كوردستان والعراق".

وشدد برواري على "أهمية التنسيق بين ممثليات إقليم كوردستان والعراق في أوروبا"، داعياً "أربيل وبغداد إلى المُضي قُدماً في تفاهماتهما الثنائية لمصلحة المواطنين العراقيين".

وتابع السفير العراقي لدى أوروبا أن "هناك لقاء آخر قريب لنا مع بعثة البرلمان الأوروبي، لكن لا نستطيع أن نحدد موعده، هل سيكون بعد زيارة الوفد إلى إقليم كوردستان والعراق أم بعد عودته".