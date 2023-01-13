السوداني والمستشار الألماني يترأسان جولة من المباحثات بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا في العاصمة برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن "المباحثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الإستراتيجية بين العراق وألمانيا، والخطوات اللازمة لتفعيل وتوسعة الاتفاقات في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الاستثمار بالعراق".

وأضاف البيان "وضم الوفد الرسمي العراقي في جولة المباحثات؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيـفـان فائق يعقوب، وأيضاً مستشار رئيس الوزراء والسفير العراقي لدى ألمانيا".

وتابع "ومثّل الحضور من الجانب الألماني؛ مستشار الاقتصاد والسياسة المالية ستيفن ماير، والممثل عن المجلس الحكومي دانيال كريبير، ومستشار المجلس الوزاري للسياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، وعدد من وزراء الدولة الألمان".