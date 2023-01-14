سوريا: لا عودة للعلاقات الطبيعية مع تركيا دون إنهاء وجودها العسكري

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم السبت إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل.

وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال".

وتركيا داعم كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع المستمر منذ 12 عاماً في سوريا، وسبق أن أرسلت قواتها إلى مناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتدعم روسيا، وهي حليف رئيسي للأسد، التقارب بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزيري دفاع البلدين في الشهر الماضي وتهدف إلى عقد اجتماعات بين وزيري الخارجية، وفي نهاية المطاف، بين الرئيسين.

وقال مقداد اليوم السبت "اللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على إزالة أسباب الخلاف" من دون تقديم مزيد من التفاصيل أو ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاسم.

وكان مقداد يتحدث بعد اجتماع في دمشق مع حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران الحليفة الرئيسية الأخرى للأسد.

وقال أمير عبد اللهيان، الذي التقى أيضا بالأسد أمس الجمعة، إن إيران "سعيدة بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا".

هذا وأكد الأسد أمس الجمعة أن النتائج ينبغي أن تستند إلى مبدأ إنهاء "الاحتلال ودعم الإرهاب"، وهو مصطلح تستخدمه السلطات السورية للإشارة إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن دمشق تريد من أنقرة سحب قواتها من الأراضي في شمال البلاد وإيقاف دعم ثلاثة فصائل معارضة رئيسية.

وأضاف المصدر أن سوريا حريصة على رؤية تقدم في هذه المطالب من خلال لجان المتابعة قبل الموافقة على اجتماع وزيري الخارجية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن بوسعه الاجتماع مع المقداد في أوائل شباط فبراير، رافضا تقارير تفيد بأن الاثنين ربما يلتقيان الأسبوع المقبل.

ولم تصدر سوريا أي تعليق رسمي على توقيت عقد مثل هذا الاجتماع، والذي سيمثل أعلى مستوى من المحادثات بين أنقرة ودمشق منذ بدء الحرب السورية في 2011.