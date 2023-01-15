أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصالح العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه "تم توقيع المذكرة بمقر ديوان أمانة بغداد بحضور أمين بغداد عمار موسى كاظم ومحافظ مدينة غازي عنتاب داوود كول ومحافظ بغداد والسفير التركي، إضافة إلى الوفد التركي الذي يضم الأمين العام للبلدية وعدد من مسؤوليها وغرف التجارة والاتحادات ورجال الأعمال".

وأشار أمين بغداد في البيان إلى أن "الإعداد لهذه المذكرة تم منذ فترات طويلة إلا أن تمت، وستكون منطلقاً لتعاون مشترك بين أمانة بغداد وبلدية غازي عنتاب في مجال تدوير النفايات والحفاظ على المناطق التراثية والقطاعات الخدمية الأخرى".

وأكد أن "بلدية غازي عنتاب لديها 25 مذكرة تفاهم مع دول عربية وأجنبية وهي من البلديات المهمة في تركيا ورئيسها يرأس اتحاد بلديات عموم تركيا".

ولفت إلى أن هذه "المذكرة هي نتاج جهود متظافرة بين أمانة بغداد ووزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد تم توقيعها لتكون بمثابة انطلاق لتعاون مشترك يخدم مصالح وأهداف العاصمة بغداد".

بدورها "قدمت بلدية غازي عنتاب هدية لأمانة بغداد، هي عبارة عن آلية تخصصية بمجال النظافة، فيما بادلتها أمانة بغداد بهدية عبارة عن لوحة فنية تعكس حياة وتراث بغداد القديمة".