سیاسة

أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية

ولفت إلى أن هذه "المذكرة هي نتاج جهود متظافرة بين أمانة بغداد ووزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء"
author_image أحمد حاجي
أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية
أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية
العراق أمانة بغداد بلدية غازي عنتاب توقيع مذكرة تفاهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصالح العاصمة بغداد. 

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه "تم توقيع المذكرة بمقر ديوان أمانة بغداد بحضور أمين بغداد عمار موسى كاظم ومحافظ مدينة غازي عنتاب داوود كول ومحافظ بغداد والسفير التركي، إضافة إلى الوفد التركي الذي يضم الأمين العام للبلدية وعدد من مسؤوليها وغرف التجارة والاتحادات ورجال الأعمال".

وأشار أمين بغداد في البيان إلى أن "الإعداد لهذه المذكرة تم منذ فترات طويلة إلا أن تمت، وستكون منطلقاً لتعاون مشترك بين أمانة بغداد وبلدية غازي عنتاب في مجال تدوير النفايات والحفاظ على المناطق التراثية والقطاعات الخدمية الأخرى".

وأكد أن "بلدية غازي عنتاب لديها 25 مذكرة تفاهم مع دول عربية وأجنبية وهي من البلديات المهمة في تركيا ورئيسها يرأس اتحاد بلديات عموم تركيا".

ولفت إلى أن هذه "المذكرة هي نتاج جهود متظافرة بين أمانة بغداد ووزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد تم توقيعها لتكون بمثابة انطلاق لتعاون مشترك يخدم مصالح وأهداف العاصمة بغداد". 

بدورها "قدمت بلدية غازي عنتاب هدية لأمانة بغداد، هي عبارة عن آلية تخصصية بمجال النظافة، فيما بادلتها أمانة بغداد بهدية عبارة عن لوحة فنية تعكس حياة وتراث بغداد القديمة".

21
2121
787
2121
787
78
787

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف