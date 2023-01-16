جوتيار عادل: بيان رئيس الحكومة رسالة صادقة والاتحاد الوطني "يعيق الإصلاح"

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، ان البيان الذي نشره رئيس حكومة إقليم كوردستان الى الرأي العام، كان رسالة صادقة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني "يعيق عملية الإصلاح".

وقال عادل خلال مشاركته في برنامج لكوردستان 24، ان البيان الذي نشره رئيس حكومة الإقليم، رسالة صادقة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة ليست على اطلاع بإيرادات المنافذ الحدودية في محافظة السليمانية.

وأكد عادل ان الحكومة لم تُغلق أبوابها أمام الإتحاد الوطني، مؤكدا ان الحكومة طالبت بإصلاح المؤسسات وتوحيد قوات البيشمركة، لكن اغتيال هوكار الجاف، كان تهديدا لإقليم كوردستان.

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم أنه الاتحاد الوطني أخذ مناصب أكثر من استحقاقاته الانتخابية، وتم القبول بهذا والتنازل بهدف الحفاظ على وحدة صف البيت الكوردي، ومن الضروري أن يعرف شعبنا هذه الحقيقة.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد 15 كانون الثاني (يناير) 2023، بياناً أوضح في العديد من القضايا لمواطني إقليم كوردستان، والرأي العام عموما، خصوصا بما يخص الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.