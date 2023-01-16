وزارة الكهرباء: 12 ساعة كهرباء وطنية تمنح يوميا لمواطني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أوميد أحمد، يوم الأحد، ان 12 ساعة كهرباء وطنية تمنح يوميا لمواطني إقليم كوردستان.

وقال أوميد أحمد، إن إنتاج الكهرباء وصل إلى 3900 ميغاواط في كافة محطات الإقليم الكهربائية، في حين أن الطلب على الكهرباء يصل الى 7 آلاف ميغاواط.

واكد أحمد أن متوسط ساعات الكهرباء الوطنية الممنوحة للمواطنين، تصل حاليا الى 12 ساعة يوميا، ففي المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة تبلغ 10 -11 ساعة وفي المناطق التي درجات الحرارة فيها أكثر ارتفاعا، تصل ساعات الكهرباء الى 12- 13 ساعة، مما يعني أنها تختلف من منطقة الى أخرى.

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان ومن خلال وزارة الكهرباء تحاول باستمرار تطوير مشاريع الكهرباء، وزيادة الإنتاج حتى يتساوى الإنتاج والطلب".