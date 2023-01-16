سیاسة

الرئيس العراقي يشارك في فعاليات منتدى دافوس في سويسرا

author_image سوار أحمد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
العراق عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي دافوس

أربيل (كوردستان24)- غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر العراق برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، متوجهين إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وأضاف أن "رشيد سيشارك في عدد من الندوات والجلسات الحوارية في المؤتمر، لمناقشة مواضيع عدة تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية والدولية لدعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه ومواجهة التغير المناخي ومكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وحماية المجتمع".

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