قريبا .. قناة كوردستان 24 الوثائقية

إنطلاق قناة كوردستان 24 المحلية الوثائقية الجديدة قريبا ، على مدى 24 ساعة وبشكل مستمر .

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن سرور محي الدين مديرقسم الافلام الوثائقية في قناة كوردستان 24 اليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023 بخصوص القناة المحلية ، هناك فراغ كبير واضح للمواد السينمائية بشكل عام والافلام الوثائقية بشكل خاص في عالم الاعلام الكوردي لذلك أرتأينا وعن طريق فتح هذا القناة ملئ هذا الفراغ وادخال الافلام الوثائقية الجيدة وبجودة عالية لجميع المنازل الكوردية .

وقال سرور محي الدين سيبدأ بث قناة كوردستان المحلية الوثائقية الجديدة مع بداية بدء الموسم الجديد لقناة كوردستان 24 وبواقع 24 ساعة وبشكل متواصل ، وقد تم جمع عدد كبير من الافلام الوثائقية التي أنتجت حول الشعب الكوردي وتاريخ الكورد ، مضيفا ليدنا أرشيف كبير أيضا من الافلام الكوردية الوثائقية .

وأكد مسؤول قسم الافلام الوثائقية في كوردستان 24 على أهمية وتأثير الافلام الوثائقية في المجتمع وخاصة في عالم الاعلام الان هناك تأثير مباشر .

وأشار سرور محي الدين أن قناة كوردستان 24 الوثائقية سيكون منبرا لجميع العاملين في مجال الفيلم الوثائقي ومن يرغب بعرض أفلامه في القناة باستطاته التواصل معنا .