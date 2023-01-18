استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل الطلب الصيني

أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة مدفوعة بالتفاؤل بأن رفع القيود الصارمة التي تفرضها الصين على كوفيد -19 سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا ، أو 0.73 بالمئة ، إلى 86.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.85 بالمئة إلى 80.56 دولار ، بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة يوم امس الثلاثاء.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني بشكل حاد إلى 3 بالمئة في عام 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي "حوالي 5.5 بالمئة" ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976، لكن البيانات لا تزال تتفوق على توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام بعد التعاقد لأول مرة منذ سنوات في 2022 بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

لكن أوبك أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.