البرلمان الأوروبي يُعِد تقريراً حول زيادة تقديم الدعم للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعد البرلمان الأوروبي خلال اجتماعات الجمعية العامة، تقريراً بشأن تعزيز تقديم الدعم لقوات البيشمركة.

وقالت رئيسة لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي، ناتالي لويس، إن التقرير يناقش المشاكل الأمنية في إقليم كوردستان والعراق.

وأضافت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "أعددنا ثمانية مشاريع قوانين، تشمل المزيد من التعاون بين البيشمركة والقوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش".

في غضون ذلك، أعربت لويس عن قلقها بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق "لأنها لم تعمل بشكل صحيح".

وقالت رئيسة لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي إنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دورها في إقليم كوردستان والعراق.