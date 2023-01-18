سیاسة

فؤاد حسين يؤكد أنه متفائل بـ "مستقبل العراق"

وأكد حسين أن "اختراق سيادة الدولة هو انتهاك للقانون الدولي"
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي منتدى دافوس

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أنه متفائل بمستقبل العراق، مشدداً على أن العراق أصبح بلداً ديمقراطياً بعد العام 2003.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية في منتدى دافوس بعنوان (الشرق الأوسط نقاط الالتقاء أم ساحة للمواجهة).

وقال فؤاد حسين إن "العراق بات بلداً ديمقراطياً بعد العام 2003"، مؤكداً أنه "لدينا علاقات جيدة مع دول الجوار".

وأضاف أن "العراق لديه علاقات مع دول الجوار (تركيا وإيران)، وبنفس الوقت لديه مشاكل وخلافات معهما".

وأكد حسين أن "اختراق سيادة الدولة، هو انتهاك للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "قضايا المعارضة الإيرانية والتركية هي مشاكل داخلية لهذه الدول".

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن "فلول تنظيم داعش في سوريا ما زالت تشكل خطراً على العراق والمنطقة"، لافتاً إلى أن "القوات العراقية تمكنت من إلحاق الهزيمة بالتنظيم".

 

 

 

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