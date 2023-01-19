العراق وعمان يسدلان الستار على خليجي 25 والجماهير تتوافد منذ الفجر لحضور "مسك الختام"

أربيل (كوردستان24)- منذ ساعات الصباح الباكرة من اليوم الخميس، بدأت الجماهير العراقية بالتوافد لحضور نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، مابين منتخب العراق والمنتخب العماني.

وتجري المباراة الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم، في "جذع النخلة" الذي يتسع لنحو 60 الف متفرج.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لجماهير وهي تتوافد على مدينة البصرة الرياضية لحضور هذه المباراة، وظهرت مقاطع لمشجعين عراقيين، وهم يفترشون الأرض منذ ليل الأربعاء الخميس قبل المواجهة المرتقبة في البطولة التي تقام كل عامين.

ويتطلع المنتخب العراقي، للظفر بلقب رابع في تاريخه وأول منذ ما يقارب 35 عامًا، وتحديدًا منذ 1988 في السعودية. في المقابل يطمح الاحمر العماني الى لقب ثالث وأول منذ 2018.

وستتجدد المواجهة بين المنتخبين بعد أن التقيا في دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي.

وسيرتدي منتخب "أسود الرافدين"، الطقم الأبيض، بينما سيرتدي نظيره العماني الطقم الأحمر، فيما أوكلت مهمة قيادة المباراة إلى الحكم الروماني كوفاكس ستيفان.