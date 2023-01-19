سیاسة

الهجرة تعلن عودة 547 نازحاً إلى صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق وارة الهجرة النازحين عودة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن عودة 547 نازحاً إلى محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "(547) نازحاً بواقع (100) أسرة نازحة من محافظتي ديالى والسليمانية عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين"

وبينت أن "العودة جاءت بالتنسيق مع قيادة العمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل وكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر و وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة".

وأكدت جابرو وفقاً للبيان، أنه "تمّت زيارة منطقة العودة وشمولهم بمساعدات الإغاثة"، مشيرة إلى أن "الوزارة مستمرة في العمل على العودة الطوعية وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".

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