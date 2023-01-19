رئيس الوزراء الاتحادي يصل البصرة

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة البصرة".

وأضاف، ان "السوداني، عقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".

وفي وقت سابق من اليوم، تم تسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقي امام نظيره العماني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.