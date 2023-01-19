وزارة داخلية كوردستان تستدعي القنصل التركي في أربيل على خلفية هجوم "نصيبين"

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية في الإقليم قامت باستدعاء القنصل التركي في أربيل، وذلك على خلفية هجوم ليلة البارحة على عائلة كوردية على طريق أرتوكلو – نصيبين في تركيا.

وقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدرون من قضاء العمادية (آميدي) بمحافظة دهوك، في هجوم مسلح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين في تركيا.

وأضاف سفين دزيي في تصريح لكوردستان 24، أن "وزارة داخلية إقليم كوردستان قامت باستدعاء القنصل التركي في أربيل، للتعبير عن احتجاجنا على الحادثة".

وفي الوقت الذي قدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، دعا "السلطات التركية إلى توضيح أسباب هذه الجريمة في أسرع وقت، وإعلان نتائجها للرأي العام، وتقديم الجناة إلى العدالة".