القائم بالأعمال المؤقت للعراق يدين "حادثة نصيبين" ويدعو انقرة لتقديم الجناة للعدالة

أربيل (كوردستان24)- أدان القائم بالأعمال المؤقت لجُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، المُستشار خليل إبراهيم محمود، يوم الخميس، بشدة مقتل مواطنين عراقيين في هجوم مسلّح في تركيا.

وقدم القائم بالأعمال تعازيه الحارة لذويّ الضحايا، وقال "أتقدم بأحرِّ التعازي لأسرة وذوي الضحايا واشاركهم احزانهم، وأسال الله العلي القدير أنَّ يمن عليهم بالرحمة والمغفرة".

ودعا خليل إبراهيم محمود، الحكومة التركية، إلى توضيح أسباب الهجوم وتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت.

وفتح مجهولون النار ليل أمس الأول، على سيارة يستقلها عدد من الأشخاص من عائلة واحدة من محافظة دهوك، كانوا في زيارة لتركيا بغرض العلاج، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص، في حادث وصف بالغادر، من دون بيان حيثياته بعد.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الدموي بشدة، داعيا في الوقت نفسه الدولة التركية الى كشف أسباب الجريمة في أسرع وقت ممكن، وتقديم الجناة إلى العدالة.